Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише newsgeorgia.ge.

Саакашвілі привезли на реанімобілі. Автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин зі співробітниками правоохоронних органів дісталися з в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю у Горі за одну годину. Весь процес пройшов без інцидентів.

На вікнах флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановлені ґрати. Крім того, флігель оточений автобусами, щоб журналісти не могли підійти до нього близько. Входи до шпиталю охороняє поліція.

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Одразу після переведення Саакашвілі до палати його представники заявили, що МОЗ порушило обіцянку, згідно з якою особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе, його адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі, і мати – Гіулі Аласанія, мали зустріти його в госпіталі. Однак під час заселення Саакашвілі до палати вони перебували біля шпиталю – до будівлі їх впустили за 15 хвилин після приїзду автоколони, на якій привезли Саакашвілі.

Протягом останніх двох днів експрезидент Грузії перебував у реанімаційному відділенні тюремної клініки у тяжкому стані.

Після того, як влада прийняла рішення перевести Саакашвілі до шпиталю, він оголосив, що припиняє голодування, яке тривало 50 днів. У Горі він має пройти період відновлення після голодування. Опозиція пообіцяла не проводити акції протесту біля госпіталю.

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Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.