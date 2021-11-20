"У загрозі я бачу позитив", - Резніков про концентрацію військ Росії поблизу кордонів України

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи реакцію міжнародної спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, погодився, що ознаки ескалації є. Утім, зазначив, що в загрозі він бачить позитив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки"

"Дані розвідок співпадають, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно, тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків, і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу. Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", – зауважив очільник Міноборони.

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Резніков уточнив, що мав на увазі під "ціною агресії": "Це втрата людських життів, це втрата економічна. Це втрата його [Путіна] оточення доступу до банківських рахунків. Адже практично всі накопичення вони тримають в доларах США. Немає значення в швейцарському банку, в сінгапурському чи якомусь панамскому – гроші переважно в доларах США – а це означає, що до них можуть сягнути санкції. Питання – чи хоче звичайний росіянин – замість того, щоб смачно їсти, безпечно своїх дітей відправляти до школи, – платити за цю агресію? Заради чого? Ну і плюс давайте не забувати, що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр" про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?" – наголосив Резніков.

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Міністр оборони також зауважив, що не вірить у великий наступ Росії. "Тому що, давайте не забувати, ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні", – додав він.

Резніков також зазначив, що Україна очікує "реальної підтримки США перед лицем серйозної загрози агресії з боку Російської Федерації".

Напередодні інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона провів зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, високопосадовцями Білого дому та Держдепартаменту.

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