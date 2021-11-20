За добу від COVID-19 в Києві померли 40 людей, виявлено 1 484 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 484 хворих на коронавірус (загалом 287 146), померли 40 осіб (загалом 7 136).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Так, захворіли 816 жінок віком від 18 до 95 років, 560 чоловіків віком від 18 до 95 років, 51 дівчинка від 10 місяців до 17 років і 57 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Також зафіксовано 40 летальних випадків від вірусу (загалом 7136): 22 жінки від 55 до 86 років, 18 чоловіків від 33 до 95 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 274 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Тим часом 1 214 осіб подолали коронавірус (загалом 244 649).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (227), Солом’янському (207) та в Святошинському (198).

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