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Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ

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Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ. На зміну планується створити громадські експертні групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони України.

Як повідомляється, у Збройних Силах України розширюються механізми громадської участі.

"Сьогодні я своїм наказом скасовую у всіх Збройних Силах України такий інститут як радники на громадських засадах. На зміну йому створюються громадські експертні групи. Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил), - зауважив Залужний 20 листопада під час зустрічі з воєнними експертами та волонтерами, які багато років підтримують Збройні Сили.

Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ 01
Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош. ФОТО

На його думку, це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку Збройних Сил України.

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Топ коментарі

  • Mganga Zambezi
    насколько мне известно именно Залужный назначил Яроша своим советником, а не Зе
  • olele
    Не буду про вчорашню передачу писати:
    Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
    Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
    Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
    Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
    Приєднуйтеся!
    https://petition.president.gov.ua/petition/127298
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Каким боком синагога и Ярош к этой новости?
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