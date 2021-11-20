Кіпрський суд запросив Коломойського до розгляду позову від державного Приватбанку

Окружний суд Лімассола (Кіпр) запрошує Ігоря Коломойського до розгляду позову державного "ПриватБанку" на $5,5 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне оголошення в газеті "Голос України" опублікували адвокати "ПриватБанку" Scordis, Papapetrou&Co.

"Згідно з наказом суду від 15 червня 2021 року, якщо повідомлення про участь у справі не буде подано протягом 30 днів з моменту публікації цього повідомлення, розгляд справи відбуватиметься за відсутності відповідача 1 (Ігоря Коломойського – ред)", – йдеться в оголошенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойському і Боголюбову вручили позови суди Ізраїлю через оголошення в газеті

Як повідомлялося, 3 квітня 2020 року "ПриватБанк" подав новий позов до кіпрських судів, зокрема до Окружного суду Лімасола, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі $5,5 млрд щодо схем, що несуть всі ознаки шахрайства і відмивання грошей, які, як стверджує банк, були здійснені його колишніми акціонерами Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, екс-першим заступником голови правління Тимуром Новіковим і двома кіпрськими компаніями: PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.

Позов до Окружного суду Лімасола позов стосується двох наборів операцій, які, за твердженням банку, були незаконно здійснені в період з 2013 до 2016 року за вказівкою його колишніх власників за сприяння інших відповідачів і містили в собі значні суми, виплачувані компаніям, що належать та/або контрольовані Коломойським і Боголюбовим. Банк стверджує, що вони були фіктивними кредитними угодами, жодна з яких не була погашена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки "антиколомойському" закону будь-якої можливості повернути "Приватбанк" колишнім власникам просто немає, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

Зокрема, ці операції передбачали схему, згідно з якою $2,34 млрд було спрямовано кіпрській компанії Duxton Holdings Limited, пов'язаній з колишніми акціонерами банку, майже щоденними траншами в $30 млн упродовж чотиримісячного періоду в 2013 році, зазначається в повідомленні фінустанови.

Після цього позову загальна сума претензій, заявлена "ПриватБанком" проти Коломойського і Боголюбова в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, перевищила $ 10 млрд.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" Коломойського і Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" і держава вимагають від них відшкодування збитку. Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Також читайте: У справі "Приватбанку" незабаром буде інформація за підсумками міжнародного доручення, - в.о. глави САП Грищук