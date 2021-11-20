Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко

Запасів газу в українських сховищах достатньо, щоб успішно пройти опалювальний сезон. Закачано понад 17 млрд. кубометрів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За словами міністра, за потреби "Нафтогаз України" зможе закупити додаткові обсяги, ресурси для цього є. А щоб спільно протистояти штучно створеній Росією енергокризі в Європі, Україна запропонувала використати свої сховища як "газовий хаб".

Це, зазначають експерти, лише одне із можливих рішень щодо забезпечення Європи паливом, яке допоможе стабілізувати ціни.

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"Енергетична безпека є спільним завданням для України та Європи. І додатково сприятиме розв'язанню невідкладних питань саме залучення України до "групи ризику", яка до цього складалася винятково з держав-членів ЄС. І ми завдяки залученню до цієї групи зможемо проводити дієві консультації щодо стану енергетичної безпеки як в Україні, так і на Європейському континенті. Спільна робота з нашими європейськими партнерами сприятиме стабілізації газопостачання як у європейському регіоні загалом, так і в Україні", - сказав Галущенко.

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Зазначимо, загальна потужність усіх газосховищ на материковій частині України становить 30,95 млрд. кубометрів і є найбільшою в Європі.