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Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко

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Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко
Запасів газу в українських сховищах достатньо, щоб успішно пройти опалювальний сезон. Закачано понад 17 млрд. кубометрів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За словами міністра, за потреби "Нафтогаз України" зможе закупити додаткові обсяги, ресурси для цього є. А щоб спільно протистояти штучно створеній Росією енергокризі в Європі, Україна запропонувала використати свої сховища як "газовий хаб".

Це, зазначають експерти, лише одне із можливих рішень щодо забезпечення Європи паливом, яке допоможе стабілізувати ціни.

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"Енергетична безпека є спільним завданням для України та Європи. І додатково сприятиме розв'язанню невідкладних питань саме залучення України до "групи ризику", яка до цього складалася винятково з держав-членів ЄС. І ми завдяки залученню до цієї групи зможемо проводити дієві консультації щодо стану енергетичної безпеки як в Україні, так і на Європейському континенті. Спільна робота з нашими європейськими партнерами сприятиме стабілізації газопостачання як у європейському регіоні загалом, так і в Україні", - сказав Галущенко.

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Зазначимо, загальна потужність усіх газосховищ на материковій частині України становить 30,95 млрд. кубометрів і є найбільшою в Європі.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    знов брешуть..
    з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
    3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
    9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
    Залишок близко 3 млрд.куб.
    на всю зиму.
    Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
    Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
  • Scorpman Y
    п.с. доречі.. весь вересень брехали що "вугілля достатьно на складах..."
    після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
  • Ан Мур
    мені подобається сам факт правди у ваших коментах; але сама наведена правда про кількість газу - не подобається. Бо це - катастрофа.
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