Сивохо виступив за те, щоб мешканці окупованої території Донбасу могли дистанційно голосувати на українських виборах

Ексрадник секретаря РНБО України Сергій Сивохо виступив за те, щоб дати можливість мешканцям окупованої території Донбасу дистанційно голосувати на українських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив у інтерв'ю виданню "Телеграф".

Відповідаючи на запитання "Чи немає запобіжників від того, щоб у результаті цього процесу до парламенту не пройшли сепаратисти, люди, пов’язані з Росією?", Сивохо відповів: "А ви чули, як Арсен Аваков сказав про це: "Переможуть місцеві, хай Бог простить, сепари. Мене це влаштовує. Це буде в рамках законів України"".

Сивохо наголосив, що взагалі не розуміє значення виразу "голосування під дулами автомата". "Будь-яке голосування – суто таємна справа. І, до речі, у цьому контексті була позитивна заява секретаря РНБО Олексія Данілова. Він сказав, що поставлена задача Міністерству цифрової трансформації розробити систему для забезпечення конституційних прав мешканців непідконтрольних територій. Тобто люди, які перетинають КПВВ, повинні мати цифровий доступ до всіх органів влади, аж до президента. Вже думають про цифрове спілкування з людьми звідти. Це круто", - зазначив колишній радник секретаря РНБО.

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