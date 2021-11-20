ЦПК про "Слугу народу" Саламаху: Бере 20 бюджетних тисяч на оренду житла, успішний бізнесмен із дорогою нерухомістю та автопарком, має багато "зашкварів" у Раді

Мешканцям Дрогобича, Борислава, Трускавця, яких представляє у Верховній Раді депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха, варто зробити певні висновки щодо свого обранця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції на сторінці у фейсбуці.

ЦПК нагадав, що Орест Саламаха минулого року "прославився" тим, що заснув прямо під час засідання Верховної Ради і проспав близько години.

А далі ЦПК акцентує увагу на бізнесі "слуги народу", його статках та голосуванні в Раді.

Як зазначається, Саламаха з дружиною мають будівельний бізнес.

"Судячи з усього, досить прибутковий. Бо родина зуміла придбати будинок в Іспанії на 148 квадратів за приблизно 160 тисяч євро. Багато майна і в Україні, в тому числі будинок на 400 квадратів біля Львова. А ще понад 200 тисяч доларів, понад 200 тисяч євро заощаджень і недешеві авто. Кілька місяців тому, приміром, Саламаха додав до свого автопарку Audi E-tron за 1,5 млн грн.

Попри всі ці багатства, Саламаха не цурається брати по 20 000 грн на місяць з бюджету на оренду житла. А навіщо витрачатись, якщо платники податків є. Але тут є питання. Якого житла? Жодної нерухомості в столиці Саламаха не декларує. Не на вокзалі ж мешкає. Напишемо в НАЗК, нехай перевірять", - пише ЦПК.

Також виникають запитання і до голосувань "слуги народу" в Раді.

"Саламаха пропустив засідання, на яких ухвалювалась судова реформа. Певно, були важливіші справи. А навіщо щось міняти, правда? Все чудово у нас з судовою системою. Зі свіжого. Саламаха голосував за виведення з-під Prozorro закупівель на 40 млрд грн на рік. Які приносять економію в розмірі близько 5 млрд на рік. На щастя, афера, за яку голосував Саламаха, не набрала потрібної кількості голосів.

Всі зашквари пана Саламахи, в тому числі голосування за Авакова, Венедіктову і зашкварну комісію з обрання голови антикорупційної прокуратури, тут: https://www.serpom.org.ua/deputies/salamaha-orest-igorovych/ Там же можете допомогти нам поширити цей допис якомога ширшому колу виборців", - йдеться в повідомленні.