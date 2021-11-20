"Дія" сформує відповідну платіжну картку, - Шмигаль розповів, як отримати і скористатися тисячею за вакцинацію
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.
Він додав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.
"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. "Дія" сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", – наголосив прем’єр.
Денис Шмигаль уточнив: "Ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали. Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх".