Новини

Фінансова система болісно відреагувала на втручання Кабміну в "зелений" кредит від ЄС, - експрем’єр

3 41524
Фінансова система болісно відреагувала на втручання Кабміну в "зелений" кредит від ЄС, - експрем’єр
Втручання уряду України в розподіл коштів "зелених" єврооблігацій і телефонні директиви не повертати кошти окремим компаніям призвели до погіршення фінансової ситуації і підвищило ризик дефолту.

Про це заявив прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера".

"У зв’язку з цими нерозрахунками вже зараз відреагувала міжнародна фінансова система. І переддефолтний рівень країни, України, наш з вами, українців, виріс на 20%. Я все життя працював над тим, щоб понижати борги, вибудовувати довіру і зменшувати навантаження на країну. Вони зараз створюють борги, які призводять до того, що наші з вами кошти вже під загрозою", - сказав експрем’єр.

Втручання уряду в процедуру розподілу коштів західних банків і інвестиційних фондів колишній голова уряду назвав корупцією.

"Коли є кошти, які треба заплатити по рахунках, які підписані урядом, і якщо хтось знімає слухавку, наприклад, прем’єр, дзвонить і дає пряму вказівку: почекайте, відтермінуйте, ми маємо ще щось допрацювати, - це мені попахує тільки одним - корупцією", - додав Гройсман.

З рештою кошти західних фондів український уряд всупереч всім правилам і нормам намагається використати для політичного тиску, додав експрем’єр.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеля создал искусственный энргетический кризис в стране, чтобы привести страну к стойло к Путину, а вину хочет свалить на зелёную энергетику доля которой меньше 4%.
  • Иван Петрович Сидоров
    Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ще раз. За зелену енергетику Шмигаль платити НЕ ВІДМОВИВСЯ! Просто за командою з Банкової не заплатили Ахметову, який посмів на власних каналах розганяти Вагнергейт. Решта всі гравці, які "беруть участь у обдираловці" за словами деяких дорисувачів гроші отримали. В тому числі і Коломойський. Запитання до таких дописувачів: чим "зелений Еергетик" Коломойський кращий від "зеленого енергетика Ахмєтова? 😊 І тим же паном-дописувачам хочу нагадати, що Ахмєтка енергетичне вугілля з возить зааз в ***'ну, рятуючи нашу енергетику, а Коломойський через суд забирає мільярди кубометрів газу, хоронячи цю саму енергетику і здираюси з нас гроші, які Ахмєтці і не снилися. 😊
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини