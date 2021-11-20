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Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року

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Надати Україні План дій щодо членства в НАТО на наступному саміті Північного-Атлантичного альянсу у червні 2022 року закликав п‘ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

"Що потрібно Україні від вільного світу? Від США, Канади, від наших партнерів? Найперше нам треба мати виразне бачення перспективи членства в НАТО. У червні наступного року на наступному саміті НАТО треба ухвалити ПДЧ. Це – і пряник, і батіг. Це дуже велика можливість зміцнити і європейську, і світову безпеку", – наголошує Петро Порошенко.

"Якщо ми отримаємо його, ми підтвердимо нашу перспективу. Коли я брав участь у самітах НАТО, я щоразу усіх лідерів країн-членів питав – чи всі підтримують наше членство в НАТО і чи є хтось проти цього. Ніхто не казав, що проти цього, не були таких рук", – згадує Порошенко.

Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 01
Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 02

"Ми – частина вільного світу. Українцям належить це право, хіба ми будемо просити дозволу в Путіна, щоб стати частиною вільного світу?", – ставить Порошенко риторичне запитання.

"18 вересня 2014 року, коли я мав честь виступати у Конгресі США, я сказав, що українські воїни, український народ не лише воюють за свій суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Ми боролися за волю, свободу і демократію. Ми боролися за права людини і світову безпеку", – резюмує Петро Порошенко.

Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 03
Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 04

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну хоть один президент занимается настоящим делом, чем и положено президенту по Конституции.
  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    Достаточно посмотреть эти фото и понять кто на самом деле Президент
  • 18c49ed2
    С 2014 года по 2019 год президент Украины был приглашен и участвовал на каждом саммите НАТО. На каждом. А когда Зеля участвовал в таком мероприятии за 2.5 года при власти? Назовете?
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