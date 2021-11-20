Заява президента Болгарії Радева щодо Криму - удар по відносинах з Україною, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви президента Болгарії Румена Радева про нібито "російський" Крим ударом по двосторонніх відносинах.

Про це Кулеба заявив в своєму твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", - написав міністр.

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Нагадаємо, 19 листопада Радев у ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії та санкції проти Москви є неефективними. 20 листопада Радев пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому президент Болгарії ще раз наголосив, що окупований Росією півострів – це російська територія.