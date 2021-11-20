Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: "Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці". ДОКУМЕНТ

Екснардеп Семен Семенченко опублікував документи СБУ у праві проти нього, де він звинувачується у підготовці захоплення урядового кварталу, стеженні за Володимиром Зеленським та Офісом президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Семенченко.

"Зараз, коли опубліковане розслідування Bellingcat, розслідування Юрія Бутусова та Яніни Соколової - всі обговорюють як Офіс президента викручується з даної ситуації. Але мало хто обговорює як СБУ намагалась знищити тих, хто про це говорив та приховати зраду, яка відбулася.

Як я вже розповідав, фабрикування справи проти нас почалося в день, коли мій колишній помічник народного депутата, ветеран Донбасу Євген Шевченко опублікував пост. Далі вийшло вже докладне розслідування Юрiя Бутусова зі всіма подробицями. У цей же день було внесено в ЄРДР кримінальне провадження по ст. 258-3,"створення терористичної групи". Тоді ще не було ні "НЗФ", ні "тероризму проти Медведчука", ні "Казахського бізнесмена", ні звинувачень в "роботі на Коломойського". Все це ще видумають через пів року, коли крики Лукашенка про нашу роботу з білоруською опозицією стануть голосніші, а бажання торгувати бітумом з білоруським диктатором (і для цього звалити все на радикала Семенченка) зовсім нестерпними.

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А в серпні 2020 року, СБУ одразу звинуватило нас в підготовці захоплення урядового кварталу, стеженні за Зеленським та Офісом президента. І все це ми мали зробити "на хвилі протестних настроїв восени 2020 року". У перших коментарях до посту лист СБУ де викладається вся ця весела історія. Євген Шевченко по версії казкарів з кварталу 95 постачав нам зброю для захоплення влади.

Цитую: "Так, відповідно до пояснення громадянина України Мелії Р.З та громадянина Грузії Надірадзе І.Р., користуючись протестними настроями в Україні та під виглядом протестувальників планують захопити будівлі центральних органів влади України в м. Києві з метою повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні".

"Захоплення урядових будівель представники ТОВ "Донкорп Україна" відпрацьовують на території тренувального табору у с. Сувид. Це військове містечко закритого типу, розташоване на приватній території з системою оборони та спостереження, спрямованої на виявлення сторонніх осіб, у першу чергу пов’язаних з правоохоронними органами України".

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"Для координації своїх протиправних дій з повалення конституційного ладу та захоплення влади, а також збору інформації про діяльність вищого керівництва України було придбано квартиру за адресою: м.Київ, вул. Шовковична, 24, кв. 14 де проводиться спостереження в безпосередньому оточенні Офісу президента України"

"На теперішній час організовано незаконне спостереження за Офісом президента України"

І всю цю маячню працівники СБУ навіть не збираються доводити. Їм достатньо команди з Банкової та показів двох "свідків" - сексотів СБУ: Надірадзе та Мелія. "Свідки" синхронно роскручують тему про "державний переворот, захоплення Зеленського та урядового кварталу. І при цьому ці "свідки" навіть не повідомляють звідки їм про це відомо. І головне (якщо хтось вже почав переживати за долю української влади) - не бійтеся. Ми "планували ЦЕ зробити" восени МИНУЛОГО РОКУ.)).

А для цього один з активних коментаторів "вагнергейту" Євген Шевченко "мав поставити мені... російську бронетехінку та 100 комплектів російської форми"... Більш феєричної маячні я не зустрічав. І все ж таки, на основі ЦЬОГО я вже 7 місяців у в’язниці, а ветеранська організація, (яка працювала з ГУР МО України) - знищена ФСБУ.

Не плутайте! Це - не "клоуни" - це ВОРОГИ, які орієнтуються на методи школи КГБ СССР і ФСБ РФ. I так само в 1937 роцi люди спочатку сміялися (читаючи безграмотні липові доноси) аж до поки репресії не захопили всю країну. Не хочу, щоб коли вони опрацюють ці методи на нас, вони прийшли за всіма вами.

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А тому не треба сидіти та трястись в очікувані " що це стосується лише Семенченка, мене пронесе". Не пронесе. І нікого тут боятися. Це просто підлі та трусливі люди, які через непорозуміння історії отримали владу. Зараз потрібно об’єднувати зусилля всім вільним українцям. Боятися можна лише одного - власного страху. І не треба бути Рузвельтом щоб це зрозуміти. Слава Україні!", - написав Семенченко.

В коментарях залишу частину доказової бази. Персональні дані в деяких документах - замальовано.











Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.