Україна веде перемовини щодо продовження контракту на транзит газу з "Газпромом". Ідеальний для нас термін - 15 років, - Шмигаль

Україна хоче продовжити контракт з російським "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Контракт чинний до 2024 року. Фактично він є. Ми бажаємо його продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами. Тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним терміном є продовження цих умов на 15 років", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна запропонувала збільшити обсяги транзиту газу до ЄС понад умови контракту.

"Ми готові ще до 55 мільйонів метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною удвічі нижчою, ніж в чинному контракті. Це ще раз підтверджує спроможність української ГТС транспортувати і транзитувати удвічі більші обсяги, ніж сьогодні законтрактовані, система до цього підготовлена", - стверджує він.

За його словами, Україна запропонувала європейським партнерам використовувати газосховища для зберігання газу, закупленого ними в РФ.

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"Стосовно холодної зими і спроможності Європи, то ми також вийшли з пропозицією. Наші газосховища мають об’єм 33 мільярди метрів кубічних, ми використовуємо, як правило, в районі 20-24, максимальний обсяг був 26 мільярдів метрів кубічних. Тобто ми наші газосховища можемо використовувати, як такий європейський сейф для збереження додаткових обсягів газу для Європи на випадок зими. Для цього ми пропонували об’єднати наші зусилля з частиною або з усіма європейськими країнами і утворити такий "газовий фонд", який буде стабілізувати якраз оці можливі кризи, перепади в зимові періоди", - сказав Шмигаль.