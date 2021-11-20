Лукашенко - журналістові британської "Бі-бі-сі": Ви молитися на нас повинні! За Другу світову з білорусами не розрахувалися, а намагаєтеся розв'язати нову війну

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що Захід має "молитися на Білорусь".

Про це він заявив в інтерв'ю журналістові британської медіакомпанії Бі-бі-сі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Белта.

"Ви молитися на нас повинні досі. Молитися! Тому що ми воювали проти фашизму. Начебто в коаліції з вами. Ви не пам'ятаєте? Пам'ятаєте дядька, який із сигарою весь час ходив і курив (Уінстон Черчілль, який очолював уряд Великобританії під час Другої світової війни. - Ред.), і у нас - з трубкою (керівник СРСР Йосип Сталін. - Ред.) Ви цього не пам'ятаєте?" - запитав білоруський диктатор.

"Ви за Другу світову війну з білоруським народом ще не розібралися, не розрахувалися за ті втрати, які ми зазнали. Ще 100 років не минуло з початку війни, а ви вже увірвалися знову в цей будинок і намагаєтеся розв'язати нову війну", - стверджує він.

"Ви ж розумієте, що якщо ми розв'яжемо тут війну в Білорусі, буде втягнуто НАТО і буде втягнута Росія. Це - ядерна війна", - наголосив Лукашенко.

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