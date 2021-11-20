Саакашвілі знадобиться тривала реабілітація. Його слід направити до цивільної клініки, - особистий лікар Кіпшидзе

Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вважає, що для повної реабілітації після голодування експрезиденту знадобляться місяці, і цей період він має перебувати у цивільній клініці.

Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у Міхеіла Саакашвілі проблеми неврологічного характеру, і зробити прогноз у цьому напрямі я не можу. Справді, він почав їсти, але ніхто не знає, що може статися завтра", - сказав Кіпшидзе.

Він передав слова Саакашвілі, що він дякує за надання допомоги лікарям госпіталю в Горі і почувається комфортно.

"І все ж лікування в цих умовах неможливе для такого хворого. Реабілітація має бути тривалою - один, два, три, чотири місяці. Тому, якби я мав право ухвалювати рішення, то такій людині дав би можливість лікуватися за межами в'язниці та тюремного нагляду, у цивільній клініці", - сказав Кіпшидзе.

Він повідомив, що вранці у Саакашвілі вже стався конфлікт із охоронцями, які не дозволили йому відкрити вікно в палаті.

"Лише прийняттям ліків Міхеіла Саакашвілі не буде вилікувано, є й інші проблеми, наприклад, пов'язані зі стресом", - сказав лікар.

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Він зазначив, що не є юристом, однак, можливо, є в законі стаття, за якою на час лікування Саакашвілі можуть призупинити статус ув'язненого.

"Повірте, реабілітація Саакашвілі не закінчиться швидко та просто", - сказав Кіпшидзе.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.