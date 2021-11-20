Розвідка США попередила союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну, - New York Times

Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах щодо розгортання військових дій проти України.

Про це The New York Times заявили джерела з-поміж американських та європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Видання зазначає, що західні чиновники наразі не схиляються до думки, що РФ вже визначилася зі своїми планами: "РФ ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які накопичила поблизу України, але накопичення сприймається серйозно і США не вважають, що це блеф".

Також акцентується увага, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що, на його переконання, може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську.

Водночас США прагнуть розробити загальну модель дій, до яких вдадуться спільно з ЄС, у разі повномасштабної війни РФ проти України.

При цьому посадовці у США та Європі вважають, що "будь-яка відповідь на розміщення військ Росією має бути ретельно зважена, щоб уникнути ескалації ситуації та створення подальшої загрози для України". Інші співрозмовники New York Times мають у своєму розпорядженні дані про те, що Путін не сприймає всерйоз загрозу жорсткої відповіді з боку Заходу.

Читайте також: США занепокоєні через військову активність РФ на кордоні з Україною та риторику Москви на адресу Києва, - Блінкен

"Сполученим Штатам потрібно заручитися підтримкою в Європі, щоб забезпечити ефективність нових санкцій", - пише видання.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило про те, що США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну.