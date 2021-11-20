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Віялові відключення в Україні не плануються, - Шмигаль

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Віялові відключення в Україні не плануються, - Шмигаль
Денис Шмигаль запевнив, що ні Кабінет Міністрів, ні регулятор не планують віялових відключень електроенергії в Україні.

Про це прем'єр-міністр сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Віялові відключення - це складна державна процедура, якою управляє оператор систем розподілу. Вони полягають у системному відключенні регіонів, тобто цілих областей, або цілих районів щонайменше. Ці речі оголошуються, приймаються відповідні рішення, які є публічними. І, звичайно, суспільство про такі відключення знає. І це різний масштаб і рівень у порівнянні з плановими ремонтами, які відбуваються в мережі. На сьогодні жодною організацією, регулятором, урядом, ніким в Україні не плануються віялові відключення. Таких планів підготовки немає", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що протягом року в окремих регіонах, населених пунктах проводяться планові ремонти мереж. Про їх терміни та відповідальних за роботи можна дізнатися на сайті Міністерства енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для віялових відключень електроенергії немає, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Amber

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    Завтра, 21 листопада, в День Гідності та Свободи, зустрінемося о 17:00 на Майдані Незалежності.
    Ми відзначимо річницю початку Революції Гідності та нагадаємо владі, що не потерпимо принижень та зазіхань на нашу свободу.
    Влада півтора роки брехала нам про «Вагнерґейт», вважаючи, що можна безкарно дурити громадян. На кордонах Росія нарощує присутність своїх військ.
    В країні піднімає голову олігархат, попри обіцяну владою деолігархізацію. А на тлі проросійського реваншу, владу в країні узурпує Єрмак.
    У 2013-14 українці не дали їм брехати і захистили гідність. Сьогодні наш обов'язок - гідно відзначити день, що увійшов в історію, як День Гідності і Свободи.
    Приходьте, потрібна участь кожного.

    21 листопада (неділя)
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    Рух опору капітуляції. Київ
  • хужє не будєт





    Зуби з присмаком Коко Шанель @ZCKCh



    Привіт, покращення! Другий раз поспіль вимикають світло. Романтіка, трясця!
  • Ярослав Мельниченко
    Практически целый день в селе не было света. Народ , кто на газовых котлах замерзать стал.
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