До кінця зими від коронавірусу в Європі можуть померти 500 тисяч осіб, - прогноз ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге прогнозує, що до кінця зими в європейських країнах від COVID-19 можуть померти 500 тис. осіб, якщо терміново не буде вжито заходів.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

За його словами, у ВООЗ "дуже стурбовані" поширенням COVID-19 у Європі, оскільки на континенті спостерігається нова хвиля захворювання.

Клюге зазначив, що поширенню захворювання сприяють такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення населення вакцинацією та регіональне переважання більш заразного штаму коронавірусу "Дельта".

Він закликав до прискорення темпів вакцинації, вжиття протиепідемічних заходів та впровадження нових методів лікування коронавірусної хвороби.

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