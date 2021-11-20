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З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики

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З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики
За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в Мінагрополітики.

Профільне міністерство повідомило, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод щодо ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.

  • Всього заяв — 5954;
  • Погоджено — 5265;
  • В черзі на розгляд — 6;
  • Отримали відмову — 683.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

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Всього за площею проданих земель в лідерах області:

  • Харківська —16 270 га;
  • Кіровоградська — 14 058 га
  • Дніпропетровська — 10 114 га.

За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає таким чином:

  • Харківська — 4360 угод;
  • Київська — 3685 угод;
  • Полтавська — 3639 угод.

За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так:

  • Київська — 469,4 млн грн;
  • Харківська — 316 млн грн;
  • Полтавська — 163,3 млн грн.
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Топ коментарі

  • Amber
    А бабло вже вивели в оффшори , зелені потвори 😡
  • Чайка Київ
    Кому продано?
  • Серж Рача
    Приблизно 500 евро за га - ну і телепні
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