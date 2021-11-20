З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики

За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.