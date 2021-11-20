21 листопада поновлюються поставки електроенергії з Білорусі в Україну, - сайт ENTSO-E
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У неділю, 21 листопада, заплановано імпорт електроенергії з Білорусі.
За даними сайту ENTSO-E, імпорт е/е планується обсягом 415 МВт щогодини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".
Добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання е/е.
Міненерго Білорусі з 1 листопада зупинило поставки електроенергії до України. Імпорт електроенергії з Білорусі останнім часом зріс на 15 МВт-годину до 415 МВт-годину.
Зазначимо, що ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.