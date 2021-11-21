Європа перебуває в небезпеці. Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони, - Боррель

ЄС потребує однакової політики у сфері оборони. Проте не йдеться про створення спільної армії Європи.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу CNN глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони. Якщо скласти оборонні витрати всіх 27 держав-членів ЄС, ми витрачаємо в чотири рази більше, ніж Росія, і на рівні, еквівалентному витратам Китаю", - сказав він.

При цьому ЄС не отримує "тих самих результатів" від подібних витрат, поскаржився Боррель. Однак, як наголосив він, Брюссель не домагається створення загальноєвропейської армії: збройні сили окремих держав Європи залишаться, але ЄС потрібен спільний "потенціал" для спільного реагування за певних обставин.

"Європа перебуває в небезпеці", - зазначив Боррель, додавши, що наразі спостерігається процес "перетворення на зброю" різних проблем. Водночас він згадав міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі.

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