Новини

Європа перебуває в небезпеці. Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони, - Боррель

3 72824
Європа перебуває в небезпеці. Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони, - Боррель
ЄС потребує однакової політики у сфері оборони. Проте не йдеться про створення спільної армії Європи.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу CNN глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони. Якщо скласти оборонні витрати всіх 27 держав-членів ЄС, ми витрачаємо в чотири рази більше, ніж Росія, і на рівні, еквівалентному витратам Китаю", - сказав він.

При цьому ЄС не отримує "тих самих результатів" від подібних витрат, поскаржився Боррель. Однак, як наголосив він, Брюссель не домагається створення загальноєвропейської армії: збройні сили окремих держав Європи залишаться, але ЄС потрібен спільний "потенціал" для спільного реагування за певних обставин.

"Європа перебуває в небезпеці", - зазначив Боррель, додавши, що наразі спостерігається процес "перетворення на зброю" різних проблем. Водночас він згадав міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість оперативного розгортання до 5 тис. військових у випадку кризових ситуацій, - CNN розкрив деталі військової концепції ЄС "Стратегічний компас"

Топ коментарі

  • Герхард
    План Штайнмайера вам в помощь.

    Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
  • хужє не будєт
    До тошноти все передбачувано, огидно, навіть, читати, Європейські лідери, хоча, які вони лідери, не просто продажні і імпотентні, вони вже живі трупи, які рокладаються.
    Починайте масово виготовляти білі прапори.
  • Andy Jumeirach
    кто с кацапом свяжецца -
    неживым окажецца !
    в крайнем случае- в тюрьме,
    в лучшем случае - в дерьме...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини