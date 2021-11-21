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За добу мігранти майже 200 разів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі

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За добу мігранти майже 200 разів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі
Упродовж п’ятниці, 19 листопада, було вчинено 195 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі.

Про це зазначає Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Згідно з повідомленням Прикордонної служби, оприлюдненим 20 листопада, за попередню добу було здійснено 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону", - зазначають польські прикордонники. 

Окрім того, як зазначається, зафіксовано декілька спроб силового вторгнення на польську територію. У зв’язку з цим було затримано п’ятьох мігрантів, а щодо 82 осіб видано постанови про видворення з території Польщі.

У головній комендатурі Прикордонної служби уточнили, що найчисельніша група мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі складалася з близько 200 осіб.

Також повідомляється про госпіталізацію жінки з 8-місячною дитиною, які постраждали, "ймовірно, тому, що проти польських службовців застосовувався сльозогінний газ".

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Загалом з початку року Прикордонна служба Польщі зафіксувала понад 34 тисячі спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, з яких шість тисяч мали місце у листопаді.

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Топ коментарі

  • Alien Life Form
    кажуть бульбаші там гарний бізнес мають - 100 баксів щоб зарядити мобільник
  • vidasik
    Vot interesno v Litve sto privezli i spasli afgancev s aeroporta ix,tak teper oni polucili politiceskoje ubezyce,mogut daze ujexat v ES.Tak iz pocti 200 celovek ne odin nexocet rabotat,govorit tak sto ix kvalifikacija jest gorazdo vyse predlogajemix rabot Nasi govoriat sto imejucyje ix diplomi miagko govoria nesotvetsvujet ix znanijem..Eti sto priniali ecio ix znali rabotali perevocikami i znajet angliski,a sto govorit pro drugix,
  • Хитрый_план
    нажаль Дуда не читав настанови найвеличнішого генералісімуса, його план простий - проста пірістать стрілять і атвісті вайска, он нє лог.
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