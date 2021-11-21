Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Пісків із СПГ та великокаліберних кулеметів, бойових втрат за добу немає, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, у напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - наголосили в штабі ООС.
Станом на 7 годину ранку, 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.