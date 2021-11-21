В Україні за добу від COVID-19 померли 377 людей, зафіксовано 10 635 нових випадків зараження, 14 450 людей одужали
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В Україні за добу 20 листопада зафіксовано 10 635 нових випадків захворювання на COVID-19 (з них дітей – 894, медпрацівників – 99).
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними міністерства, за добу госпіталізовано – 4 048 осіб; летальних випадків – 377; одужало – 14 450 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 332 943 особи;
одужало – 2 762 950 осіб;
летальних випадків – 81 272;
проведено ПЛР-тестувань – 15 542 112.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.
Також повідомляється, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.