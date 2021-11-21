Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.

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Як повідомили в КМДА, у Києві 21 листопада з нагоди Дня гідності та свободи відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.

Так, 21 листопада відбудуться меморіальні заходи на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.

21 листопада пройде презентація вуличної виставки "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію Гідності на Майдані Незалежності (довкола монумента Незалежності).

21 листопада в Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться вистава "Ми Майдан".

21 листопада на Майдані Незалежності пройде імерсивний проєкт "Відчуття Майдану" (інсталяція з LED-екранів, на яких транслюватимуться архівні кадри, зняті під час подій Революції Гідності).

Із 16 до 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" триває фотовиставка "Майдан – фортеця духу".

Із 21 до 30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів "До Дня Гідності та Свободи".

Протягом листопада у бібліотеках Києва проходитиме цикл тематичних заходів: тематичні полиці, огляди літератури, тематичні зустрічі.

Також у навчальних закладах Києва відбуватимуться тематичні просвітницькі заходи: