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Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов

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Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оприлюднив інформацію про те, що Росія готує напад на Україну взимку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у суботу головному редактору американського видання "Military Times" Говарду Олтмену.

"Повномасштабна атака Росії проти України запланована на кінець січня або початок лютого 2022 року. Вона, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, десантно-штурмові операції на сході, висадки десанту в Одесі та Маріуполі та вторгнення меншого масштабу з боку Білорусі", - заявив генерал Кирило Буданов.

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Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов 01

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Топ коментарі

  • 4uxpux
    это не офицер,это предатель
  • Super Gut
    Вторжение кацапских войск - это единственный шанс кремлефашистов удержать в кресле преза Украины своего холуя - зеленского. Потому как скоро его и его шоблу сепаров вынесут на вилах граждане Украины.
  • Olexa Pluzh
    Нічого дивного. Завдання засрати медіапростір хоч лайном через вагнер/г.
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