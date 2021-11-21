Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов
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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оприлюднив інформацію про те, що Росія готує напад на Україну взимку 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у суботу головному редактору американського видання "Military Times" Говарду Олтмену.
"Повномасштабна атака Росії проти України запланована на кінець січня або початок лютого 2022 року. Вона, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, десантно-штурмові операції на сході, висадки десанту в Одесі та Маріуполі та вторгнення меншого масштабу з боку Білорусі", - заявив генерал Кирило Буданов.