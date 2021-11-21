Конгрес США має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі через своїх адвокатів надіслав лист міжнародному виданню Politico, в якому розповів про антидемократичну владу Грузії, рекомендував Конгресу США розглянути питання запровадження санкцій щодо порушників прав людини в республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Інтерфакс-Україна.

Експрезидент зазначив, що повернувся до Грузії, щоб врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, але його заарештували з політичних мотивів. На знак протесту він голодував 50 днів.

Саакашвілі ствердив, що правляча партія "Грузинська мрія" взяла під свій контроль судову систему та багато ЗМІ, за допомогою яких проводить сфальшовані вибори. На думку експрезидента, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".

"Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до членів НАТО, але натомість нинішня влада заграє з Іраном і Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва", яке відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу", - написав експрезидент.

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У листі Саакашвілі звертається до адміністрації президента та Конгресу США з проханням захисту демократії та прав людини у Грузії. "Передусім, США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини в Грузії відповідно до глобального закону Магницького", - вважає Саакашвілі.

Він радить адміністрації США скасувати запрошення уряду Грузії відвідати наступний саміт (не уточнює який - ред), оскільки таке запрошення надсилає "невірний сигнал та ризикує узаконити антидемократичні методи".

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.