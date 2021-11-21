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За добу від COVID-19 в Києві померли 46 людей, виявлено 559 нових випадків захворювання, - Кличко

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За добу від COVID-19 в Києві померли 46 людей, виявлено 559 нових випадків захворювання, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 559 хворих на коронавірус (загалом 287 705), померли 46 осіб (загалом 7 182).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Так, захворіли 298 жінок віком від 18 до 89 років, 224 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 2 до 16 років і 12 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 46 летальних випадків від вірусу (загалом 7182): 28 жінок від 47 до 87 років, 18 чоловіків від 56 до 87 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 83 хворих на коронавірус та 220 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Тим часом 545 осіб подолали коронавірус (загалом 245 194).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (146), Дарницькому (119) та в Деснянському (62).

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Это хорошо, но с понедельника молодежь в школу выйдет. Может быть, стоило старшие классы (которые сейчас болеют почти как и взрослые) оставить дома?
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Интересно, если у человека плохо с сердцем, и он попадает в реанимацию, но у него уже начинались симптомы грипа, и он умирает. То от чего он умер, и что напишут в заключении от гриппа, или от проблем с сердцем? Учитывая то, что ковид новое сезонное ОРВИ, которое можно обнаружить у каждого несколько раз за год, а в реанимации попадают и с почками, и с отравлениями, с сердечно-сосудистыми..., то это очень удобный повод для власти сеять панику и разделять народ Украины на ваксеров и антиваксеров, на майдановцев и антимайдановцев, на за НАТО или против НАТО, за руский язык или против, ты оранжевый или голубой. Ничего нового власть не придумала. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
  • Ksenia VB
    Пенси то якраз і щеплюються. А от 30 -50 брикаються. Нам треба винищити людей працездатного віку ? Ковід якраз їх і атакує.
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