Майор 93-ої ОМБр Руслан Абразовський, евакуйований із зони ООС, помер в госпіталі Дніпра

В госпіталі імені Мечнікова міста Дніпра 20 листопада помер евакуйований із зони проведення ООС майор 93-ої ОМБр Руслан Абразовський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це в фейсбуці написала депутат Вінницької міської ради Олена Верлан-Кульшенко.

За її інформацією 20 листопада в лікарні Дніпра, в яку він був доставлений із зони ООС, зупинилось серце майора Абразовського Руслана Валерійовича,18.02.1977 року народження, уродженця м. Літин Вінницької області.

"Обравши для себе після закінчення школи професію військового, він закінчив Військово- інженерний факультет при ПДАТА в 1998 році.З того часу і до останнього дня свого життя Руслан Абразовський віддано служив країні,пройшовши шлях від лейтенанта до майора.За час війни пройшов шість тривалих ротацій,кожна з яких була понад вісім місяців на фронті. Майор Руслан Абразовський віддав своє життя,захищаючи наш спокій!", - написала вона.

Поховають Героя у рідному Літині,час і дата прощання будуть повідомлені пізніше.





