Моравецький закликає ЄС посилити відповідь на міграційний та газовий шантаж Лукашенка та Путіна

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький вважає, ситуація з мігрантами на російсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Олександра Лукашенка та Володимира Путіна дестабілізувати ситуацію в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра.

Моравецький закликав Європу посилити спільну відповідь на шантаж міграційної політики Білорусі та енергетичний і газовий шантаж РФ.

Trwa wojna hybrydowa Łukaszenki i Putina przeciwko UE. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty.🇵🇱 nie ulegnie szantażowi i zrobi wszystko, żeby bronić granic UE. Ale PL, LT, LV i EST potrzebują wsparcia. Musimy stanąć razem bronić Europy.https://t.co/OMEtY70vlo — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 21, 2021

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"Гібридна війна Лукашенка та Путіна проти ЄС триває. Це найбільша спроба дестабілізувати суспільство за 30 років. Польща не піддасться шантажу та зробить усе можливе, щоб захистити кордони ЄС. Але Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми маємо разом захищати Європу", - заявив Моравецький.

За його словами, ЄС має зосередитися на таких пріоритетах як: безпека на сході, енергетична та газова криза та ризики, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Ми маємо зосередити свою увагу на східній ділянці, і саме про це я говорю з європейськими лідерами. Ми повинні посилити нашу спільну відповідь на шантаж міграційної політики та російський енергетичний та газовий шантаж", - зазначив Моравецький.

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