Ми готові до повного перекриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю, - Моравецький
"Польща зіткнулася віч-на-віч з війною нового типу, в якій зброєю використовуються як мігранти, так і неправдива інформація. Людей з Близького Сходу використовують як живий щит, штучно нагнітається енергетична криза. Це гібридна війна, тиск на східний кордон ЄС наростає", - заявив Моравецький на прес-конференції в Таллінні в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
Особливу тривогу у нього викликає ситуація на кордоні з Білоруссю, де, за словами польського прем'єра, "діяльність білоруських військових може призвести до загострення ситуації". "Ми готові до всього. Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів", - наголосив Моравецький.
За його словами, влада Білорусі все ще перешкоджає громадянам Іраку та інших близькосхідних країн повернутися на батьківщину, а військові закликають їх із ножами нападати на польських прикордонників.
"Ми дедалі більше думаємо про встановлення більш жорстких санкцій, ми думаємо над тим, що повинні закрити з боку Польщі кордон із Білоруссю. Але водночас у нас є певні правила, і ми повинні просуватися в ескалації своїх санкцій поетапно, хочемо дати Лукашенку можливість організувати повернення людей", - сказав глава польського уряду.
Він зазначив також, що поблизу кордонів Польщі і країн Балтії "триває боротьба,в якій люди Білорусі борються в ім'я демократичних цінностей, ми бачимо, що репресії в Білорусі відбуваються як і раніше, і вони посилюються". "Там є політичні в'язні, людей катують, їх репресують, і режим Лукашенка використовує дуже брутальні методи", - зазначає Моравецький.
За його словами, Польща готова зробити дипломатичні кроки для обмеження додаткової імміграції з Іраку та інших країн Близького Сходу, і закликав Європейський Союз "зосередити увагу на таких пріоритетах, як безпека на східному кордоні, енергетична криза, криза природного газу, а також на всіх ризиках і загрозах, пов'язаних із відкриттям "Північного потоку 2", оскільки це дасть Росії додаткові можливості для шантажу".
Моравецький зазначив, що під час переговорів, що відбулися в неділю, з прем'єр-міністром Естонії у сторін була можливість обговорити це питання. "Ясно, що ми дотримуємося тих же поглядів, що і прем'єр-міністр Естонії, ми дуже чітко розуміємо небезпеки. Ми обидва перебуваємо на передньому краї, коли йдеться про енергетичну загрозу, доступність природного газу та військову загрозу. Територіальна цілісність Естонії перебуває під загрозою, і ми повинні реагувати і дотримуватися принципу солідарності. Нам необхідно зміцнювати свою присутність на східному кордоні Європейського Союзу і НАТО", - наголосив польський прем'єр.
Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas), виступаючи на тій же прес-конференції, підтримала польського колегу щодо посилення санкцій. "Ситуація на кордонах Польщі залишається вкрай напруженою, а натиск мігрантів стає дедалі агресивнішим. Важливо в терміновому порядку ввести нові і жорсткі санкції проти Білорусі, потрібно також призупинити польоти з країн, які доставляють мігрантів на кордон ЄС", - сказала вона.
Прем'єр-міністр Польщі Моравецький запланував серію візитів до країн ЄС для обговорення з партнерами в Європі поточної геополітичної ситуації і загроз зі східного напрямку. Перший візит він здійснив у неділю в Естонію.
Як сказав прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер, в неділю прем'єр-міністр планує відвідати також Латвію і Литву.