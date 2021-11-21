ВООЗ збирається мобілізувати ресурси для допомоги мігрантам у Білорусі
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор з протидії надзвичайним ситуаціям Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральд Рокеншауб.
"Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких є хронічні захворювання. Білоруська влада допомагає у вирішенні цих проблем. Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти зі свого боку", - заявив він журналістам після відвідин центру, де розмістилися біженці.
Слова представника ВООЗ наводить прес-служба МОЗ Білорусі.
Рокеншауб також наголосив, що використання сльозогінного газу може викликати проблеми зі здоров'ям. "Ми дивимося на те, як допомогти людям, які зазнали його впливу", - сказав він.
Більшість біженців сказали, повідомив представник ВООЗ, що не хоче повертатися додому. "Ми мобілізуємо нашу допомогу в плані надання підтримки медикаментами, міжнародними пакетами з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо з партнерами: ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест тощо", - зазначив він.
Планується, що у понеділок, 22 листопада, до Білорусі прибуде директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.