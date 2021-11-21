Зеленський відзначив орденами й медалями десятьох військовослужбовців, одного з яких посмертно
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт глави держави.
Вітаючи присутніх, президент зауважив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що дуже символічно.
"Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут", – сказав Зеленський і наголосив, що для нього справді велика честь, як і для кожного з присутніх та всіх українців, привітати захисників зі святом.
Президент висловив подяку військовим за їхню службу й побажав здоров’я і злагоди в родинах.
"Хочу подякувати за те, що ви робите щодня, і побажати, щоб щодня ви відчували, що ваша робота пріоритетна, ваша служба – це найголовніше, що зараз є в державі", – зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що нині українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.
З нагоди свята за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди.
Зокрема, згідно з указом №590/2021, нагороджено:
- орденом Богдана Хмельницького III ступеня
КАТЕРИНЧИКА Василя Юрійовича - старшого лейтенанта
ОКУСКА Олександра Михайловича - майора
СУЩЕНКА Віталія Юрійовича - підполковника
- орденом "За мужність" II ступеня
МРАЧКОВСЬКОГО Уберта Валерійовича (посмертно) - старшого солдата
- орденом "За мужність" III ступеня
КОВАЛЯ Андрія Володимировича - старшого сержанта
- медаллю "За військову службу Україні"
ГАТАУЛІНУ Тетяну Володимирівну - сержанта
- медаллю "Захиснику Вітчизни"
БАЛІНСЬКУ Анну Олександрівну - старшого солдата
ОРЛОВУ Світлану Вікторівну - старшого солдата
СТОГНІЯ Валентина Михайловича - полковника
ХОМЯКОВА Максима Вікторовича - майстер-сержанта.
У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.