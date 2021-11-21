Новини

Байден планує балотуватися у президенти у 2024 році, - The Washington Post

2 78154
Байден планує балотуватися у президенти у 2024 році, - The Washington Post
Джо Байден має намір знову брати участь у виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомила газета The Washington Post 20 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, про плани знову балотуватися у президенти Байден сказав невеликій групі донорів Демократичної партії.

Газета пише, що заяву було спрямовано на те, щоб розвіяти побоювання багатьох членів Демократичної партії, що Байден не йтиме на другий строк через вік (20 листопада йому виповнилося 79 років), а також через його рейтинг, який упав до 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В якийсь момент у майбутньому": у Білому домі не відкидають можливості перемовин Байдена та Путіна

За словами колишнього сенатора, друга Байдена Кріса Додда, "єдине, що він чув, – що Байден планує знову балотуватися", і колишній сенатор "радіє цьому".

Водночас колишній губернатор Пенсильванії Ед Ренделл заявив, що Байден не балотуватиметься, "якщо відчує, що не може виконувати роботу фізично чи емоційно".

Також читайте: Байден тричі відхиляв санкції проти РФ через їхню недостатню жорсткість, - Politico

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    З найнижчим рейтингом за всю історію?))) старий маразматик не досидить і цього терміну.
  • Андерсен a4cbf7de
    США не перестает удивлять. В такой огромной стране, с такими традициями и т.д. лидером всего Запада, выбирают между жуликом, проходимцем, демагогом, фанфароном с замашками фюрера и древним еле дышащим на ладан , засыпающим на ходу старцем. Это где то за моим пониманием...
  • fresh guacamole
    Хай досиджує до кінця. Краще маразматик ніж гієна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини