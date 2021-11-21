Байден планує балотуватися у президенти у 2024 році, - The Washington Post

Джо Байден має намір знову брати участь у виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомила газета The Washington Post 20 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, про плани знову балотуватися у президенти Байден сказав невеликій групі донорів Демократичної партії.



Газета пише, що заяву було спрямовано на те, щоб розвіяти побоювання багатьох членів Демократичної партії, що Байден не йтиме на другий строк через вік (20 листопада йому виповнилося 79 років), а також через його рейтинг, який упав до 40%.

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За словами колишнього сенатора, друга Байдена Кріса Додда, "єдине, що він чув, – що Байден планує знову балотуватися", і колишній сенатор "радіє цьому".



Водночас колишній губернатор Пенсильванії Ед Ренделл заявив, що Байден не балотуватиметься, "якщо відчує, що не може виконувати роботу фізично чи емоційно".





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