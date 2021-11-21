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Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії

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Російська Федерація може наважитися на повномасштабне вторгнення на півночі, сході та півдні України вже у січні-лютому наступного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю головному редактору американського видання "Military Times" Говарду Олтмену. показав можливі сценарії російського наступу.

Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії 01

Так, за даними розвідки, станом на 20 листопада 2021 року поблизу українських кордонів та на окупованих Росією територіях було розміщено:

90 тисяч російських військових;
1200 танків;
2900 одиниць бронетехніки;
28 медичних підрозділів;
1600 одиниць артилерії;
330 літаків;
240 вертольотів;
75 кораблів;
6 субмарин.

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Наразі два армійські корпуси перебувають на окупованій території Донецької та Луганської областей, в прикордонній Ростовській області стоїть російська армія, а ще один військовий підрозділ перебуває у Волгограді. Загалом це 15 батальйонних тактичних груп.

Уздовж кордонів Сумської та Харківської областей розміщена ще одна російська армія, а також танкова та механізована дивізії, що разом сткладають 8 батальйонних тактичних груп.

Ще чотири батальйонні тактичні групи противника перебувають біля північних кордонів України. Росія розмістила свої механізовані дивізії та батальйон у Брянській, Смоленській областях, а також на території Білорусі. Крім того, у прикордонних областях Білорусі розміщені три повітряно-десантні батальйони.

На території окупованого Криму, за даними розвідки, сьогодні перебувають дві армії, армійський корпус та Чорноморський флот. Разом вони становлять 13 батальйонних тактичних груп.

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Як прогнозує українська розвідка, наступ противника може початися на півночі, сході та півдні України: Війська з Брянська та Білорусі підуть наступом на Чернігівську область та північ Сумської області. Також на територію Сумської області увійдуть батальйони з Воронежу.

Не виключається і напад повітряно-десантних батальйонів із Білорусі на Рівненську та Житомирську області.

Наступ на Харківську область можливий відразу з двох напрямків - з території РФ та окупованих районів Донбасу. Крім того, розміщені на Донбасі війська разом із силами противника з Криму спробують захопити приморську частину Запорізької області, щоб утворити сухопутний коридор між Кримом та ОРДЛО.

Розвідка також прогнозує напад російського морського десанту на Одесу та Херсон. На цей напрямок Росія може кинути відразу 12 батальйонних тактичних груп.

Загалом, згідно з опублікованим сценарієм розвідки, Росія може спробувати захопити прикордонні північні, східні та південні області України, поділивши територію нашої держави практично по Дніпру.

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Топ коментарі

  • olele
    ...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

    Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

    А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

    Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

    Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

    Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
  • 5 копійок
    Не хитайте Вавину табуретку, атопутіннападьоть.
  • Gn Vladomax
    Якщо ця інформація відповідаї дійсності,то верховний головнокомандуючий терміново має почати підговку країни до війни. А саме.

    1 Своїм указом привести війська в повну бойову готовність.
    2 Обявити мобілізацію, терміново розпочати заходи по обороні України
    3 Припинити війну з Порошенком, як мінімум терміново призначити його міністром закордонних справ, звільнивши телепня Кулебу.

    4 Звільнити з РНБО ідіота Данілова, призначити секретарем РНБО Турчинова.
    5 Негайно відсторонити від займаних посад Єрмака і Демчину.

    Але. Поки від Президента нема ніяких адекватних дій. Він як заправський актор, продовжує записувати свої дебільні гундосики. Реально, страшно за країну за життя, поки країною керує не адекватний ідіот.
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