Начальник райвідділку поліції Одещини був затриманий на хабарі $4 тис. у день призначення на посаду, - ЗМІ
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Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думській" повідомило джерело у прокуратурі.
Цікаво, що наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасовим виконувачем обов'язків.
Затримання здійснили на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.
За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.
В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.