Загальний борг держави перед "ДТЕК" перевищує 15 млрд грн, - представник компанії Шевельов

Заборгованість державних компаній перед підприємствами "ДТЕК" на ринку електроенергії перевищує 15 млрд грн, а сама дискусія про якісь "борги, що взаємозараховуються", абсурдна і є елементом шантажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму Facebook менеджер зі стратегічних комунікацій "ДТЕК" Олександр Шевельов.

"Близькі до влади коментатори озвучують ідею з "умовами" повернення боргів держкомпанії перед "ДТЕК ВДЕ" за вироблену, але не оплачену, "зелену" електроенергію. Тут важливо пояснити, що сама згадка про якісь "умови" – це абсурд за визначенням і схоже на шантаж. Але тема боргів на енергоринку настільки масштабна. Загальна сума боргів держави перед "ДТЕК" перевищує 15 млрд грн", – повідомив Шевельов.



Із загального боргу понад 15 млрд грн 6,7 млрд грн – це борг держпідприємства "Енергоринок", понад 2 млрд грн – борг державної НЕК "Укренерго" та 4,3 млрд грн – борг ДП "Гарантований покупець" за продану, але не сплачену "зелену" електроенергію, наголосив менеджер.



Він додав, що повідомлення про нібито борги компанії перед НЕК "Укренерго" або "Нафтогазом" не відповідають дійсності, оскільки цих боргів не існує, а є лише претензії сторін, які розглядають у суді.

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Претензії "Укренерго" до ТОВ "Д.Трейдінг" та АТ "ДТЕК Західенерго" стосуються незаконного, на думку компанії, тарифу на передавання під час експорту, а претензії "Нафтогазу" до ТОВ "Луганська ТЕС" виникли через порушення урядом своїх зобов'язань щодо врегулювання різниці цін на газ для станції в період надзвичайної ситуації, пов'язаної з "вугільною блокадою" з боку РФ, пояснив Шевельов.



Менеджер наголосив, що всі бізнеси "ДТЕК" є самостійними юридичними особами, поділеними відповідно до вимог українського та європейського законодавства, і не можуть відповідати за зобов'язання одне одного. Також він повідомив, що частина бізнесів розмістила цінні папери на європейських біржах, що автоматично накладає жорсткі обмеження щодо фінансування афілійованих осіб.



""ДТЕК" завжди виконує взяті на себе зобов'язання і діє суворо відповідно до закону. Цього ж ми чекаємо від решти учасників ринку, насамперед від держави", – підсумував Шевельов.

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