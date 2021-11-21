Україна знову закупила електроенергію у невизнаного режиму Лукашенка

Україна відновила імпорт електроенергії із Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свідчать дані на сайті Укренерго.

За даними Укренерго, зараз Україна імпортує з Білорусі 415 мВТ⋅годину.

Також Міненерго Білорусі повідомило Telegram, що відновило експорт електроенергії в Україну відповідно до підписаного на листопад контракту.

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17 листопада Міненерго Білорусі заявило, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин. У Міненерго Білорусі повідомили, що 17 листопада о 10:33 перший (і зараз єдиний) енергоблок Білоруської АЕС відключено від мережі дією автоматики. 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.