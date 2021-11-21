Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли Зеленського криками "ганьба", "зрадник" і "малорос". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.
Президент встановив лампадку до хреста на алеї. Після цього присутні вшанували пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.
Коли ж Зеленський у супроводі політиків і охорони повертався назад, сім’ї Небесної Сотні, які зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності, кричали йому вслід: "ганьба", "зрадник" і "малорос".
Журналісти, які хотіли поставити гаранту свої запитання, практично не могли підійти до нього, адже охорона нікого не підпускала.
Нагадаємо: зранку 21 листопада офіційні канали президента поширили його відеозвернення з нагоди восьмої річниці подій на Майдані Незалежності в Києві – Дня Гідності та Свободи. Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тим, хто намагався позбавити їх свободи.