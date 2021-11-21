Кабмін досі не повернув доопрацьований проєкт держбюжету-2022 до ВР, але на його розгляд ще є два пленарні тижні, - Корнієнко

Для ухвалення державного бюджету на 2022 рік є ще два пленарні тижні роботи народних депутатів, але Кабінет Міністрів поки не подав до парламенту доопрацьований проєкт.

По це розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Для бюджету в нас ще є два тижні пленарних, будемо намагатися в перший тиждень (пленарний. - Ред.) його розглянути, але поки немає кінцевого повернутого проєкту з доопрацьованими від уряду, тому чекаємо від них", - зазначив віцеспікер.

Корнієнко пояснив, що якщо наступного тижня Кабмін встигне повернути проєкт бюжету-2022 до ВР, і документ пройде необхідний комітетський розгляд, тоді можливе його ухвалення на пленарному тижні з 30 листопада до 3 грудня.

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Водночас він висловив думку, що, швидше за все, ухвалення держбюджету в другому читанні відбудеться на іншому пленарному тижні - з 14 до 17 грудня.

"Він (бюджет. - Ред.) має бути прийнятий до Нового року", - запевнив перший заступник Голови ВР.

Водночас Корнієнко заявив, що є "системний спротив" прийняттю так званих ресурсних законопроєктів, зокрема, № 5600. За словами Корнієнка, цей законопроєкт, зокрема, може збільшити ресурсну базу бюджету на "кілька десятків мільярдів гривень".

Нагадаємо, Верховна Рада 2 листопада ухвалила постанову №6000-П "Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік", що вважається ухваленням законопроєкту про Держбюджет на наступний рік у першому читанні.

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