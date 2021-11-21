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Штам коронавірусу "Дельта+" виявили на Херсонщині

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Штам коронавірусу "Дельта+" виявили на Херсонщині
В Херсонській області виявили циркуляцію нового різновиду штаму "Дельта" - "Дельта+".

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На території декількох регіонів України (у тому числі в нашій області) виявлено циркуляцію різновиду штамму "Дельта", так званого "Дельта+". За попередніми розрахунками його частка в захворюваності серед мешканців Херсонщини складає 10-15%", - йдеться в повідомленні.

"Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штаммами COVID-19, можна спрогнозувати (я дуже бажаю помилитись) другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його триваласть та висоту підйому зможемо вирахувати днів за 7-8... Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів", - додав санлікар.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    І найголовніше з монологу Ромаскевича:

    Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
  • Андерсен a4cbf7de
    Все логично.. как только заговорили что первой на очередь на выход из " красной" зоны является Херсонская обл ( в которой кстати первой на этот раз и ввели " красную" зону"), Как тут же туда пришел новый штамм коронавируса. Так что следим кто там еще у нас на выход из " красной" зоны настроился Луганская, Львовская и Черкасская.. ждите "херсонский привет". Ничего личного.., просто логика развития событий...
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Странные какие то в Украине мутации короновируса. Мутация только в сторону увеличения патогенности? "то невозможно! Такое возможно только, если вирусу умышленно не дают вернуться в первоначальное состояние.Гениальность идеи заключается в том, что бы вместо дорогостоящих лабораторий использовать человеческие тела, вводить всякую дрянь, заставляя вирус меняться, и наблюдать предлагая новые препараты для борьбы с уже мутировавшим вирусом,которые снова вызовут мутации в человеческом инкубаторе.Ввели пфайзер, имеем дельту на выходе, а вот этому модерну, ура! вот уже и дельта плюс. А попробуем ка астрозенеку. Блин! Терпила зажмурился! тромбы поотрывались...
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