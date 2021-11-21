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Акція біля Офісу Президента минула спокійно, інцидентів не було, - поліція

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Акція біля Офісу Президента минула спокійно, інцидентів не було, - поліція
Акція, присвячена Дню гідності та свободи, завершилася, біля Офісу президента залишається кілька десятків людей, інцидентів не було.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Національній поліції.

"Акція тривала біля стін Офісу президента, ситуація була спокійна, інцидентів не було. Наразі акція завершилася, залишається кілька десятків учасників", - повідомили правоохоронці.

За інформацією поліції, близько 19.00 було непорозуміння з боку учасників акції через прохання огляду на предмет пронесення заборонених предметів і речовин. Тих, хто відмовився пройти огляд, до Офісу президента поліція не пропустила.

"Ті, хто огляд пройшли, безперешкодно продовжили акцію біля Офісу президента", - додали у Нацполіції.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
  • Светлана Науменко
    Я ездила на похороны Сережи. Разговаривала с его учительницей - СБУ всячески пыталась слепить из него боевика ИГИЛа. Вся школа, соседи плакали за ним, настолько он был хорошим и добрым человеком!
  • Вовчик fd3f3831
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