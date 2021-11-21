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Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький

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Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький
Польща надалі може зіткнутися з потоком нелегалів, які прямують до ЄС через Білорусь з таких країн, як Афганістан та Узбекистан.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Моравецький пояснив, що знає про "дипломатичні контакти" Білорусі та РФ з Узбекистаном та Афганістаном. Глава уряду Польщі вважає, що це може відзначати можливість виникнення надалі потоку мігрантів саме з Афганістану та Узбекистану.

"Є ризик ще складнішого сценарію. Ймовірно, буде спроба використати кризу в Афганістані для створення нового витка міграційної кризи", - сказав він.

Досі цієї осені спроби пробратися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн.

Західні країни стверджують, що ця криза спровокувала Мінськ і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Пропоную полякам вибивати - клин клином ,, мігрантів , які вже прорвалися в Польшу , садити в автобуси , і роблячи круг , відвозити назад на кордон з Білоруссю ,вказуючи що -там далі мовляв Німеччина . .
  • Палєо Мустьє
    уявляю ситуацію - подібні табуни біженців прориваються через кордон Ізраїлю...
    уявили?
  • Saul Goodman
    У Ізраїлі соціалка не така цікава як у німеччині, і люди паскудні, примусять робити, а кольорові не українці, робота у ЄС їх цікавить у останню чергу...)))
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