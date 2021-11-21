"Беркутня" вишикувалася навпроти нас", - спогади 93-ї бригади ЗСУ про розгін Майдану в 2013

"Беркутівці" добивали лежачих, тягали жінок за волосся та били журналістів.

Спогади про розгін Майдану в 2013 році 93 окрема механізована бригада публікує у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Боєць 93 бригади Холодний Яр Юлій Терехов був серед студентів Євромайдану, яких 8 років тому розігнав "Беркут".

Терехов навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та влітку 2014 мав перейти на другий курс.

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"Вісім років тому, 21 листопада, студенти вийшли на головний майдан країни, щоб висловити свій протест щодо припинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Силовий розгін Євромайдану відбувся в ніч з 29 на 30 листопада, змінивши життя не лише молодих людей, які були там присутні, а й цілої країни.

Серед майданівців був і Юлій Терехов. Молодий перспективний студент- звукорежисер з університету імені Івана Карпенка-Карого. Він, як і багато тисяч інших юнаків, вийшов, аби сказати своє слово та висловити протест. У ту ніч, що вже стала важливою частиною нашої історії, всі говорили, що існує великий ризик розгону. Того вечора голосно лунали патріотичні пісні. Біля діжок з багаттям грілися люди", - йдеться в повідомленні.

- І от посеред ночі беркутня вже напоготові вишикувалася навпроти нас. Стояли й чекали наказу, - розповідає Юлій.

Серед майданівців було багато жінок, пенсіонерів і навіть дітей. Привід "беркутівці" придумали занадто банальний — їм раптово чомусь знадобилося ставити новорічну ялинку.

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"Підігнали техніку й почали діставати з вантажівок паркани. Комунальники ставили огорожі поміж людей, а натовп їм у цьому буцімто заважав, що й послугувало приводом для кривавої зачистки. Мене та ще чотирьох хлопців затиснули зусібіч і почали бити кийками. Правоохоронці були всюди… Добивали лежачих, тягали жінок за волосся та били журналіста, який до останнього вірив, що напис "Pressa" на його жилеті якось врятує ситуацію. Одразу видно - іноземець. Тоді ми почали бігти в бік торговельного центру Globus, щоб хоч якось врятуватися", - розповідає хлопець.

Юлієві та його товаришам вдалося добігти до пам’ятника Богдану Хмельницькому.

"Нас було 11 осіб. Тоді нам пощастило вирватися і ми переховувались у Михайлівському соборі, звідки згодом почали бити в набат. Тієї ночі точилася справжня боротьба", - додав він.

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