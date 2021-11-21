Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював, - Кулеба

Росія висуває нереальні умови до Німеччини, Франції та України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Лавров стратегічно не хоче, щоб нормандський формат працював, тактично це забезпечується висуванням нереальних умов до Німеччини, Франції та України. Зокрема, наприклад, визнайте, що це конфлікт між Україною і так званими "ДНР" та "ЛНР", забудьте про роль Росії У Росії в цьому конфлікті тільки роль посередника з врегулювання Це базова проблема, і якщо її вирішити, можна рухатися вперед, але Росія робить все, щоб вона не вирішувалася, і постійно наполягає, що тільки у разі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом можна рухатися вперед. Але це фактично означатиме індульгенцію Російської Федерації. Франція та Німеччина відповідають, що це не відповідає дійсності, роль Росії як сторони конфлікту зафіксована, і що ця вимога є критично неконструктивною", - пояснив він.

За словами міністра, Франція та Німеччина дійсно захищають позиції, що базуються на цінностях, а також на безпеці Європи та України. Нічого в тому, що вони пишуть міністру Лаврову, не суперечить позиції України та не послаблює її.

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