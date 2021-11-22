Франція попереджає Росію про "тяжкі наслідки" у разі "будь-якого вторгнення" в Україну

Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно тяжких наслідків", - наголосив голова МЗС Франції.

Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом", незважаючи на те, що "авторитарні" тенденції президента Володимира Путіна стали більш помітними в останні місяці. За його словами, Росія повинна натомість залучити свій вплив, щоб допомогти у врегулюванні поглиблення кризи в Білорусі.

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