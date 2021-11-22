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Франція попереджає Росію про "тяжкі наслідки" у разі "будь-якого вторгнення" в Україну

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Франція попереджає Росію про "тяжкі наслідки" у разі "будь-якого вторгнення" в Україну
Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно тяжких наслідків", - наголосив голова МЗС Франції.

Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом", незважаючи на те, що "авторитарні" тенденції президента Володимира Путіна стали більш помітними в останні місяці. За його словами, Росія повинна натомість залучити свій вплив, щоб допомогти у врегулюванні поглиблення кризи в Білорусі.

Також читайте: ЄС готується запровадити санкції проти ПВК "Вагнера", - глава МЗС Франції Ле Дріан

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ми цих стурбованостей назбирали вже повний мішок.
  • neverlok lok
    коментировать тут нех. будет озабоченость
  • NonCFist
    "Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом"
    _Мерзавцам важно "работать вместе" с людоедами... Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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