Новини

Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи

3 24113
Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи
Чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок, передає Укрінформ.

Срібними призерами стали французи (14), "бронза" дісталася полякам (13).

У жінок першими стали росіянки (18 очок), "срібло" завоювали грузинки (15). Жіноча збірна України (12) за додатковими показниками поступилася місцем на бронзовій сходинці п'єдесталу азербайджанкам і підсумку посіла четверте місце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські шахістки поїдуть на чемпіонат Європи серед клубів та чемпіонат світу серед жіночих команд

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Roman Tripalyk
    Українці інтелектуальна нація
  • Smith Wesson
    А тим часом збірна з шахер-махеру обіграла власний нарід 😀
  • Aleksey NotBad
    Молодцы! Впервые! Хоть и не лучшим составом за историю, но смогли. Совсем недавно Шевченко большую швейцарку в Риге в блице сделал, где участвовал весь цвет мировых шахмат, отрывом в 3 очка от второго (феноменально) и вот новое достижение.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини