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До лікування Саакашвілі необхідно підключити психолога та психіатра, - особистий лікар Кіпшидзе

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До лікування Саакашвілі необхідно підключити психолога та психіатра, - особистий лікар Кіпшидзе
Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вважає, що в процесі лікування політика, можливо, знадобиться допомога психолога та психіатра.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це лікар заявив журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні.

"Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра", - сказав Кіпшидзе.

Лікар також не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.

"Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. ... Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, головний біль, грає тиск", - зазначив Кіпшидзе.

Він також наголосив, що перший день процесу відновлення після голодування пройшов нормально, але лікарі стурбовані неврологією, найближчими днями планується приїзд неврологів.

"У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації", - заявив Кіпшидзе.

Він також зазначив, що Саакашвілі почувається у госпіталі спокійніше, ніж у тюремній лікарні, вдячний лікарям госпіталю та вважає, що різниця між госпіталем та тюремною лікарнею велика.

За словами Кіпшидзе, єдиною проблемою було вікно у палаті. Саакашвілі вимагав, щоб у палату надходило сонячне світло і вікно відчинялося хоча б на сантиметр. У результаті проблему було врегульовано.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Психолога и психиатра ему нужно было выписывать ещё лет 10 назад, может и нарколога тоже...
  • Герхард
    А так же диетолога, специалистку по тайскому масажу и дядю Зураба потому что хорошо хинкали делает.
  • Anton Ivanovich
    И одеть смирительную рубашку
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