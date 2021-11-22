Кулеба про вступ України до НАТО: Це відбудеться, на все свій час

Кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання, що на це скаже Росія.

Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр закордонних справ Дмитро Клеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України та НАТО. Ця позиція задекларована на всіх рівнях, але на жаль, на практиці ми бачимо, що російський чинник відіграє свою роль", - зазначив голова МЗС.

Водночас Кулеба запевнив, що вступ до НАТО буде.

"Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це відбудеться. Усьому свій час. Зараз необхідно працювати й не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають. Під час візиту президента до Вашингтона було укладено важливу оборонну угоду, яка визначає п'ять секторів, за якими розвиватиметься оборонна співпраця. Наразі ведеться діалог про визначення конкретних проектів. Я нагадаю, що у 2014 році США є партнером №1 з безпеки для України", - пояснив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть, - Резніков